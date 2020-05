Sepe, l’agente strizza l’occhio all’Inter? “E’ da grande squadra. Napoli? Fu Sarri a mandarlo via”

In casa Inter sono diversi i nomi emersi nelle ultime settimane sul possibile erede di Samir Handanovic: tra questi, oltre a Ionut Radu e Juan Musso c’è anche il portiere del Parma, Luigi Sepe. L’ex Napoli, però, nelle ultime ore è tornato nel mirino proprio del club partenopeo, con il ds Giuntoli che potrebbe tentare di riportarlo nella “sua” Campania.

Il procuratore del 29enne di Torre del Greco, Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “L’ho sempre detto: è pronto per giocare in una grande squadra. Ho una grande stima di lui. Per rendimento è stato uno dei primi 5 in Italia quest’anno. Per il portiere si determina lungo il campionato chi è titolare. Sepe non è stato mandato via da Giuntoli o De Laurentiis, ma quando c’era lui, c’era Sarri“.

