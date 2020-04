Sergio Zarate ‘avvisa’ l’Inter: “Grandi possibilità che Lautaro vada al Barcellona. Chi non vorrebbe giocare con Messi?”

Sergio Zarate, fratello di Rolando, spinge ancor di più Lautaro Martinez verso il Barcellona. Zarate, intervistato dai microfoni di Fox Sports Argentina, ha infatti ‘avvisato’ l’Inter, affermando che quando un grande club come il Barcellona vuole un giocatore spinge con tutte le proprie forze. Descritto come agente del Toro da Fox Sports, alla nostra redazione è stato però confermato che, in realtà, Sergio non faccia parte dell’entourage del calciatore.

“C’è una grande possibilità che Lautaro Martinez vada in Spagna. È un grande giocatore, eccezionale, non ha limiti. E’ lui che deciderà ma al Barcellona c’è Messi e penso che voglia giocare al fianco del più grande di tutti. Inter? Potrebbero volere quello che vogliono ma quando grandissimi club europei vogliono un giocatore, vanno avanti con tutte le loro forze”, ha dichiarato Zarate su Lautaro.

