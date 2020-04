Setién: “Lautaro e Neymar? Non voglio illududermi, siamo in una situazione incerta”

Non è così avanzata come il Barcellona voleva far pensare la trattativa con Lautaro Martinez. Con molta onestà, infatti, l’attuale allenatore blaugrana Quique Setién è intervenuto ieri sera sulle frequenze di Onda Cero per parlare, tra le altre cose, anche di calciomercato. Chiaramente l’attenzione è ricaduta subito sui primi due obiettivi catalani per l’attacco, vale a dire Neymar e Lautaro Martinez.

Il tecnico, però, rispetto alle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa, stavolta è stato più cauto ed ha cercato di essere il più realista possibile, anche in virtù della complicata situazione economica del Barcellona. Le sue parole: “Non voglio illudermi sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça, perché siamo in una situazione incerta. Ci sarà una grossa crisi economica per il Coronavirus, vale anche per l’affare Neymar”.

