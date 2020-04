Setién spegne i sogni di Moratti: “Messi chiuderà la carriera al Barcellona”

Quique Setién, allenatore del Barcellona, nel corso di un’intervista a TV3, ha spento i sogni di mercato dei tifosi dell’Inter e di Massimo Moratti su Leo Messi, nelle scorse settimane accostato più volte al club di Suning. Queste le dichiarazioni dell’ex tecnico del Betis: “Siamo sicuri che Messi finirà la sua carriera al Camp Nou. Acquisti e cessioni? Non sono favorevole a una rivoluzione. È vero che dovremo prendere dei giocatori che ci diano qualcosa in più, ma non perché quelli che abbiamo vadano male o siano stanchi”.

Chiusi, dunque, i giochi per l’asso argentino, secondo l’allenatore del Barça. Con Messi che potrebbe convincere Lautaro Martinez a raggiungerlo in Spagna. Servirà versare la clausola rescissoria da 111 milioni all’Inter, con il club di Viale della Liberazione che rifiuta contropartite tecniche e non fa sconti.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!