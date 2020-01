Setién: “Vidal? Non abbiamo mai parlato di una partenza”

Con l’addio di Ernesto Valverde dal Barcellona, la possibile partenza di Arturo Vidal dovuto ad un malcontento del calciatore per lo scarso minutaggio, è serenamente rientrata. Quique Setién, infatti, sin dal suo arrivo ha posto le basi per rimettere al centro del progetto il centrocampista cileno, schierato in campo già alla prima del tecnico in panchina. Oggi, intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore ha lasciato intendere che il caso sembra non esistere più all’interno dello spogliatoio.

Queste le parole riprese dal Mundo Deportivo, nella conferenza stampa pomeridiana di Setién: “Vidal? In genere parlo con i giocatori in queste situazioni, ma in questo caso non ho parlato con il cileno di una sua partenza, semplicemente perché non ne sapevo niente”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!