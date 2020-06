Setti: “Kumbulla? A gennaio c’erano parecchi club. Ha già la testa di un adulto”

Marash Kumbulla sembra a tutti gli effetti il candidato numero uno sul mercato in casa Inter a prendere il posto di Diego Godin per la prossima stagione. Il difensore uruguagio è infatti entrato nelle grazie del Lione che ha già confermato di voler fare un tentativo per strapparlo ai nerazzurri nei prossimi mesi. A prescindere dall’addio o meno dell’ex Atletico Madrid, però, il centrale albanese di proprietà dell’Hellas Verona viene considerato dal club interista come un prospetto su cui poter investire una somma importante.

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Verona Maurizio Setti ha confermato, com’era prevedibile, che già a gennaio diversi club lo avevano avvicinato per il giovane Kumbulla. Il classe 2000, dopo essere rimasto nella sessione invernale, dovrebbe partire al termine dell’attuale stagione con i nerazzurri in pole. Queste le parole del numero uno dell’Hellas: “Non avevamo alcun dubbio sulle qualità umane e tecniche di Kumbulla: ha la testa di un adulto. A gennaio 2019 c’erano già parecchi club su di lui, ma noi eravamo convinti che potesse crescere ancora. Il rinnovo di Veloso? Penso si farà”.

