Si infiamma la pista Pogba-Inter? Il retroscena: “Ha già dato l’ok per tornare con Conte”

La pista si scalda sempre di più, ogni giorno che passa. Paul Pogba e l’Inter: un legame che, a livello di mercato, può reggere grazie all’improvviso ritorno di fiamma della figura di Mino Raiola in orbita nerazzurra. Il potente procuratore vanta una grande intesa con Beppe Marotta, che peraltro non vedrebbe l’ora di riportare il Polpo a lavorare nella sua squadra. Per non parlare di Conte, l’allenatore che lo ha lanciato nel Gotha dei centrocampisti europei.

Pogba dice sì: arriva l’ok per andare all’Inter

“Il giocatore ha dato l’ok per tornare con Conte”, scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Un primo passo, fondamentale, che funge da base per una trattativa complessa, economicamente dispendiosa ma sempre meno impossibile ogni giorno che passa. Antonio Conte non vedrebbe l’ora di riabbracciare Pogba, che inserirebbe con piacere in un centrocampo, quello dell’Inter, che pecca in fisicità, tiro da fuori ed – solo in parte, grazie all’arrivo di Eriksen – esperienza internazionale. È peraltro notizia di ieri la scelta del Manchester United di far decadere il diritto di rinnovo del contratto del francese, che andrà quindi alla scadenza fissata nel 2021.

Il futuro di Pogba è legato a… Kean

Con tutta probabilità, però, l’Inter dovrebbe fare i conti con un altro assistito di Raiola, per avere via libera su Pogba. Si tratta di Moise Kean, attaccante ora all’Everton che fatica però a sbocciare definitivamente. Qualora i nerazzurri decidessero di trovare un posticino anche per il centravanti italiano, la strada per l’arrivo di Pogba in nerazzurro potrebbe essere spianata.

