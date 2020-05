SI – Lotito ed il patto con Milinkovic-Savic: a fine stagione può partire

Sergej Milinkovic-Savic può essere un altro uomo mercato per la prossima sessione, sempre in attesa della fine dell’attuale Serie A. Come riporta Sportitalia infatti, il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare Roma a fine stagione dopo un accordo con il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito.

Secondo Alfredo Pedullà infatti c’è un patto non scritto tra i due per l’addio al termine del campionato anche se il prezzo non sarà sicuramente basso. La sensazione è che difficilmente il presidente laziale accetterà contropartite e dunque servirà una parte importante cash che – nel prossimo mercato – pochissime squadre potranno permettersi. La volontà di Milinkovic-Savic potrebbe risultare decisiva: Beppe Marotta – da sempre innamorato del serbo – può studiare la mossa.



