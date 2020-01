SI – Se Vidal non arriva si capirà se poter anticipare l’arrivo di Eriksen. L’agente del danese mai stato in Italia

Un mercato che si preannuncia essere veramente scoppiettante. Restano di punta due nomi: Arturo Vidal e Christian Eriksen. A fare il punto delle trattative nerazzurre per il centrocampo, ci ha pensato Alfredo Pedullà. Queste le parole del giornalista ed esperto di mercato intervenuto a Sportitalia nell’appuntamento serale dedicato al calciomercato:

“Per Conte il Numero uno della lista è Vidal, Valverde o non Valverde. Tutto da verificare che andato via Valverde Vidal resti. A Conte hanno detto stiamo lavorando per Eriksen soprattutto per luglio. Secondo me non è venuto l’agente in Italia, che verrà per la prima volta tra mercoledì e giovedì e cercheranno di capire di pari passo con Vidal se possono anticipare per Eriksen o se possono perfezionare per luglio”.

