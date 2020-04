Skriniar come Van Dijk e Maguire: l’Inter fissa il prezzo! Lo United insiste per Godin

La prossima finestra di calciomercato potrebbe portare in casa Inter ad un’importante rivoluzione nel reparto difensivo. Se Bastoni è considerato incedibile dal club, per Skriniar la dirigenza nerazzurra potrebbe sedersi al tavolo in caso di una proposta indecente. Marotta valuta lo slovacco come Van Dijk e Maguire, quindi sugli 80 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, invece Diego Godin potrebbe ripartire dalla Premier League: il Manchester United è pronto ad accoglierlo, la pista Tottenham invece si è raffreddata nelle ultime ore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!