Skriniar e Godin, un finale di stagione per convincere Conte: sarà addio?

Il primo è considerato da due anni a questa parte una colonna portante della difesa dell’Inter. Il secondo invece è arrivato a Milano dopo una carriera vincente con la maglia dell’Atletico Madrid. Ora – entrambi – potrebbero essere già ai saluti. Parliamo di Milan Skriniar e Diego Godin, due calciatori che non sembrano essersi adattati benissimo agli schemi di Antonio Conte, che ora valuta il loro futuro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport soprattutto lo slovacco potrebbe essere uno dei sacrificati del prossimo mercato in caso di offerte importanti (è seguito soprattutto in Premier League). Il passaggio alla difesa a 3 gli ha fatto perdere brillantezza, così come Godin non è mai entrato al 100% in questa retroguardia che – comunque – è la meno battuta del campionato. Tre gare di Serie A e l’Europa League per convincere il mister a puntare su di loro anche la prossima stagione, altrimenti sarà addio.

