Sky – Accordo trovato: l’Inter prolunga il contratto dei calciatori in scadenza fino a fine stagione

Nei minuti infuocati in cui ci si sta dedicando alla notizia del giorno, ovvero il probabile passaggio di Achraf Hakimi all’Inter, la società nerazzurra lavora anche per il finale dell’attuale stagione. In particolare, riporta Sky, i dirigenti nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con i tre calciatori in scadenza tra qualche giorno per prolungare il proprio contratto fino al termine della stagione. Borja Valero, Daniele Padelli e Tommaso Berni, quindi, rinnoveranno per altri tre mesi il proprio contratto per poi valutare con calma il proprio futuro a campionato terminato in vista della prossima sessione di mercato.

