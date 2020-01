Sky – Da Giroud a Marcos Alonso passando per Vidal: il punto sul mercato dell’Inter

Non solo il campo, con la vittoria di ieri sera contro il Napoli che mancava da 22 anni, e che ha riportato l’Inter in testa alla classifica, ma anche il mercato, sul quale i nerazzurri vogliono giocare un ruolo da protagonisti. A fare il punto della situazione riguardo tutte le trattative o gli interessamenti dell’Inter, ci pensa Gianluca Di Marzio. Questo il quadro tracciato dal giornalista all’interno della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale“:

“L’Inter come prima scelta sugli esterni aveva Marcos Alonso ma la richiesta del Chelsea è stata elevatissima, superiore ai 40 milioni di euro e i nerazzurri hanno un budget che si sta riservando qualora da Barcellona dovessero arrivare presto notizie su Vidal. In attacco le ipotesi sono sempre Giroud e Llorente, quest’ultimo in un possibile scambio ma non è detto. Il rapporto tra Vidal e Valverde ai minimi tempi, i nerazzurri e i blaugrana ci sarebbero anche sulla formula, ma dipende da Valverde, ci sta non venga venduto più. Ma il giocatore ha detto al Barcellona che va solamente all’Inter“.

