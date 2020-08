Sky – Inter, Ausilio e Marotta confermati! Ragionamenti sul mercato nell’incontro con Conte

Dopo la fumata bianca venuta fuori dall’incontro di questo pomeriggio tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter al gran completo andato in scena in una villa fuori Milano, su Sky Sport 24 sono emersi nuovi dettagli su quello che sarà il percorso del club nerazzurro nelle prossime settimane. Dopo il chiarimento tra allenatore e società, voluto fortemente dal giovane presidente interista Steven Zhang, nel summit durato oltre tre ore c’è stato spazio anche per parlare di strategie di mercato.

Innanzitutto, la società ha conferito ulteriore fiducia alla coppia dei dirigenti: il direttore sportivo Piero Ausilio e l’amministratore delegato per la parte sportiva Beppe Marotta. Nel vertice con Antonio Conte, però, si è parlato di mercato e della possibilità di concordare investimenti mirati. C’è assolutamente la consapevolezza di voler alzare l’asticella, ma difficilmente il club si cimenterà in operazioni dalle cifre stratosferiche. Proprio per questo motivo non verrà posto lo scudetto come obiettivo imprescindibile, ma chiaramente si chiederà di poter lottare su più fronti per conquistare finalmente un trofeo.

