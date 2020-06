Sky – Inter avanti su Kumbulla, contatti vivissimi. Juventus sullo sfondo, ma sempre sul pezzo

Non c’è da preoccuparsi, al momento, in merito alla trattativa tra l’Inter e Marash Kumbulla. Nonostante l’interessamento della Juventus delle ultime ore, il club nerazzurro è saldamente in vantaggio rispetto ai bianconeri grazie ai contatti portati avanti con segnali positivi negli ultimi mesi. Come ribadito da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, “Kumbulla è nel mirino dell’Inter da tempo e l’Inter è in questo momento la squadra più avanti rispetto alle altre. Il club nerazzurro sta mantenendo vivissimi i contatti e ad oggi è l’unica, vera, trattativa in piedi col Verona che non ne fa una questione di giocatori da inserire nell’operazione ma piuttosto di base cash su cui ragionare”.

Secondo il giornalista, però, la concorrenza di Paratici non va comunque sottovalutata. Solo pochi mesi fa, la Juventus ha sorpreso l’Inter sul nome di Dejan Kulusevski, sul quale i nerazzurri sembravano in vantaggio. Per ribaltare la situazione, oltre a Kumbulla, con l’ingaggio di Sandro Tonali Marotta potrebbe prendersi una bella rivincita. Questo il punto finale di Di Marzio: “In questo momento l’Inter è la società che più si avvicina concretamente a una possibile chiusura del cerchio. Sullo sfondo c’è la Juventus: attenta, pronta, sul pezzo. Diventa difficile non ripensare all’intrigo di gennaio che ha avuto Dejan Kulusevski come protagonista, preso in poche ore. La Juve potrebbe riprovarci, ma attualmente la situazione è differente con l’Inter”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!