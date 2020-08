Sky – Inter, contatti con il Tottenham per Ndombélé. Cosa succede con Emerson Palmieri

Dopo la tregua sancita nel pomeriggio tra Antonio Conte e Steven Zhang, nel contatto telefonico in cui è stato si è concordato di rinviare il faccia a faccia finale al termine dell’Europa League, si torna a parlare di mercato in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, nel pomeriggio si è portato avanti sul fronte Alexis Sanchez, riuscendo a strappare un accordo con il calciatore sulla base di un triennale da 7 milioni di euro netti a stagione. Il cileno, che si è quasi dimezzato lo stipendio, arriverà a parametro zero dal Manchester United, non prima di aver rescisso consensualmente l’attuale accordo che lo lega agli inglesi.

Secondo le ultimissime riportate da Sky Sport, vi sono anche altre operazioni che stanno proseguendo. L’Inter, infatti, sta cercando di capire le condizioni di uno scambio con il Tottenham tra Milan Skriniar e Tanguy Ndombélé, perché vorrebbe mettere in piedi un’operazione in stile Barcellona-Juventus tra Arthur e Pjanic. Poi resta vivo il nome di Emerson Palmieri, poiché il club nerazzurro sta cercando giocatori che possano andar bene non solo per Conte, ma che eventualmente potrebbero essere utilizzati da qualsiasi altro allenatore qualora il leccese dovesse lasciare.

