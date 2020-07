Sky – Inter e Manchester United, quanti intrecci! Sondaggio anche per Smalling

I rapporti tra Inter e Manchester United – non è una novità – sono buoni. I due club in estate ed anche nella finestra di mercato di gennaio hanno completato tre affari, tutti in entrata da parte dei nerazzurri: Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ed infine Ashley Young. I discorsi tra le società non si sono mai interrotti dalla scorsa estate ed anche ora sul tavolo c’è il futuro dell’attaccante cileno.

Come riporta Sky Sport però Sanchez non è l’unico nome attuale: Chris Smalling è attualmente in prestito alla Roma ma per la prossima stagione il suo futuro è ancora incerto. Secondo l’emittente i giallorossi hanno offerto ad i Red Devils 14 milioni dilazionati ma la risposta è stata simile a quella data all’Inter: 20 milioni di euro. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in difesa per il prossimo anno e sembra che siano stati effettuati dei sondaggi proprio per Smalling. La stagione del giocatore è stata più che positiva: ecco che gli occhi dell’Europa si fiondano su di lui.

