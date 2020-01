Sky – Inter, Eriksen dice sì! “Ok, io vengo”: prima offerta ufficiale di Marotta al Tottenham

Nelle ultime ore si è ormai definito lo scambio Politano-Spinazzola, ma i tifosi dell’Inter hanno occhi e testa solo per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, in scadenza in quel di giugno, è stato avvicinato al club nerazzurro che ora è realmente intenzionato a provare a portarlo a Milano in quel di gennaio. Durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

“L’Inter ha fatto una prima offerta scritta da 10 milioni di euro. La richiesta del Tottenham è di 20: la distanza non è minima, ma con dei bonus di mezzo può essere colmata. Voglio essere chiaro: questa operazione è per gennaio, l’Inter ed Eriksen hanno un accordo per gennaio. Per giugno sarebbe, o sarà, un’altra storia. Eriksen ha detto all’Inter: ‘Ok, io vengo. Ora trattate col Tottenham’. Inoltre, i nerazzurri chiuderanno a giorni anche per Giroud”, sono state le parole di Di Marzio. Musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri.

