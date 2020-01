Sky – Inter, Eriksen può arrivare entro venerdì. Sul fronte Giroud si aspetta disgelo con la Roma per…

Nuovi importanti aggiornamenti arrivano da Londra, per quanto riguarda le due trattative che portano ai nomi di Christian Eriksen ed Olivier Giroud. I due calciatori, infatti, sono vicinissimi all’Inter e nei prossimi giorni potrebbero finalmente vestire la maglia nerazzurra. Partendo dal trequartista danese, secondo Sky Sport è previsto oggi incontro nella capitale inglese tra dirigenza del Tottenham e l’agente: è possibile che si chieda al danese di rinunciare a qualcosa per averlo a Milano tra giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda invece l’attaccante francese, ribadiamo che con il Chelsea è già stato definito praticamente tutto. A questo punto serve solamente che Politano venga ceduto per liberare una casella in avanti e far spazio a Giroud. Inter e Roma hanno finalmente avuto un disgelo e stanno trattando la formula della cessione in giallorosso dell’esterno senza alcun inserimento di contropartite.

