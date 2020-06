Sky – Inter-Man. United, contatti per prolungare il prestito di Sanchez: c’è un grosso ostacolo

Secondo quanto riferisce Sky, Inter e Manchester United avrebbero dato ufficialmente il via ai colloqui per il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez per un’altra stagione. Il cileno infatti, dopo una stagione, quella corrente, intervallata da continui problemi fisici e dalla pandemia, vorrebbe avere una seconda chance sempre a Milano, ambiente nel quale si è trovato bene ed è convinto di poter dare ancora molto. L’Inter a sua volta, in particolare nella figura di Antonio Conte, sarebbe contenta di poterlo confermare nella batteria di attaccanti a sua disposizione.

A discapito di questo scenario, però, c’è un ostacolo non da poco: il Niño Maravilla, infatti, allo United percepisce un ingaggio davvero monstre, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro a stagione. Con l’accordo per il prestito trovato la scorsa estate l’Inter si era presa carico di meno della metà dello stipendio totale, intorno ai 5 milioni di euro. Difficilmente però, oggi, lo United accetterebbe ancora questa formula: i due club dovranno quindi ridistribuirsi il pagamento dell’onerosissimo stipendio del cileno.

