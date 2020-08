Sky – Inter, Mykolenko della Dinamo Kiev nome nuovo per la difesa

Il mercato sta per entrare nel vivo e le voci di interessamenti veri o presunti si susseguono sempre più. Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di un terzino sinistro, a tal riguardo il giocatore ex Roma ed attualmente in forza al Chelsea, Emerson Palmieri ha fatto sapere di attendere un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri ai londinesi.

L’Inter al momento è concentrata sull’avventura in Europa League e qualsiasi discorso di mercato dovrebbe essere rinviato dopo l’impegno europeo. Ma stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i nerazzurri sarebbero interessati a Vitalij Mykolenko, terzino classe 1999 della Dinamo Kiev.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero già numerosi inglesi, ora si tratta di capire se l’interessamento della dirigenza interista sia concreto o si sia limitato solo ad un sondaggio.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<