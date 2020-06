Sky – Inter, accordo per l’estensione dei prestiti di Sanchez e Moses: resta il nodo Europa League

Finalmente l’Inter ha compiuto un primo e importantissimo passo in avanti per quanto riguarda i prestiti di Victor Moses e Alexis Sanchez. Il club nerazzurro ha trovato l’intesa sia con il Chelsea che con il Manchester United per prolungare i prestiti sino al termine del campionato. Una specifica, quest’ultima, che si rende in questo momento necessaria, visto che l’accordo momentaneo prevede l’estensione dei prestiti sino alla conclusione della sola Serie A.

Per quanto riguarda invece l’Europa League, che si disputerà interamente nel mese di agosto, manca ancora l’intesa con entrambi i club. Come riferito da Sky Sport in tema di mercato, in ogni caso i margini per trattare sia con il Chelsea che con il Manchester United restano abbastanza ampi. Potrebbe emergere qualche ostacolo solamente con i Red Devils, ancora all’interno della competizione europea e potenzialmente rivali dell’Inter.

