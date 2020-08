Sky – Kolarov stregato dall’Inter: intesa ad un passo con la Roma

La linea di Antonio Conte dettata alla società sembra essere stata immediatamente ricevuta da parte dei dirigenti. Il tecnico leccese, che sul mercato ha chiesto innanzitutto calciatori di esperienza e personalità, verrà accontentato con l’arrivo di Aleksandar Kolarov nel giro di pochi giorni per poi tentare l’assalto ad Arturo Vidal. Sul terzino serbo sono emerse importantissime novità secondo quanto riportato negli ultimi minuti da Sky Sport.

La Roma, infatti, ha chiesto circa 2 milioni di euro all’Inter come indennizzo per liberare il 35enni. Una cifra di poco superiore alla prima offerta formulata dai nerazzurri pari a poco più di un milione, segnale di un’intesa destinata ad essere raggiunta nel breve periodo. Un matrimonio, quello tra Kolarov e il club interista, che si avvicina sempre più ad un lieto fine. Il calciatore è super motivato per la prospettiva di questa nuova avventura e non vede l’ora di poter lavorare finalmente al servizio di un tecnico come Antonio Conte.

