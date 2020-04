Sky – Lautaro-Barcellona, spunta un dettaglio sulla clausola per la cessione

Si è parlato tanto, anche troppo, dell’affare tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Lo stato dell’arte sul corteggiamento blaugrana rivela che in realtà il club nerazzurro non ha alcuna intenzione né di cedere il proprio attaccante, né di fare alcun tipo di sconto. La società di Bartomeu, infatti, difficilmente riuscirà a pagare la clausola da 111 milioni di euro in un momento così complicato dal punto di vista economico per tutti i club.

A proposito della clausola, stando a quanto rivelato in diretta su Sky Sport 24, vi sarebbe un dettaglio assolutamente importante da tenere in considerazione. La clausola di Lautaro Martinez, valida dal 1° al 15 luglio di ogni anno, andrà pagata entro una settimana dall’attivazione. Anche per questo motivo, probabilmente, il Barcellona sta cercando a tutti i costi di convincere l’Inter ad accettare contropartite e abbassare il prezzo della clausola.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!