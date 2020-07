Sky – Marcia indietro Newcastle: niente riscatto per Lazaro, ma l’Inter rimane serena

Valentino Lazaro non verrà riscattato dal Newcastle. Nonostante un rendimento non così negativo in Inghilterra, infatti, l’austriaco non dovrebbe essere confermato dal club inglese, intenzionato a non spendere i soldi per il riscatto su di lui. Questo quanto sostiene Sky, secondo cui, però, l’Inter rimarrebbe comunque serena in merito al futuro del suo esterno di centrocampo.

Secondo la nota emittente, infatti, i nerazzurri sanno che su Lazaro ci sono diverse pretendenti, dal Trabzonspor in Turchia ad altri club inglesi e non solo. Difficile, quindi, pensare che il classe 1996 non venga piazzato nella prossima sessione di mercato.

