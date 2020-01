Sky – Mercato Inter chiuso? Ore da monitorare, Sanchez non è apparso in forma

Condizionato probabilmente da un modulo che mal si sposava con le sue caratteristiche, ieri sera bisogna ammettere che per Alexis Sanchez è stata una serata abbastanza dura nella vittoria dell’Inter sulla Fiorentina. Non solo per quanto riguarda il posizionamento tattico che da trequartista lo ha diverse volte messo in crisi, ma anche tecnicamente diverse scelte del centravanti cileno non si sono rivelate all’altezza di un calciatore con la sua qualità.

Dagli studi di Sky Sport, facendo comunque fede alle parole pronunciate ieri sera nel pre-partita dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, si è parlato anche dell’eventualità di un colpo last minute per l’Inter. Nonostante il mercato sembra essere decisamente chiuso quantomeno in entrata, è da monitorare con attenzione la situazione legata ad Alexis Sanchez che nelle ultime gare non è parso particolarmente in forma.

