Sky – Mertens, no al Borussia Dortmund: l’Inter ci crede ma AdL si mette di traverso. La situazione

Tra i tanti parametri zero monitorati da Beppe Marotta in vista del mercato estivo uno dei preferiti resta Dries Mertens. Attaccante esperto, con ormai diversi anni di militanza in Serie A e capace di superare la doppia cifra praticamente ogni stagione. A Napoli la sua avventura sembra ormai quasi giunta al capolinea, a maggior ragione in funzione anche dei pessimi risultati raggiunti finora dalla squadra, travolta anche dall’esonero di mister Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riporta Sky, il belga avrebbe rifiutato la proposta di trasferirsi al Borussia Dortmund, che lo aveva contattato in questi giorni. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una proposta di rinnovo biennale, con conseguenti valutazioni attualmente in corso con il suo entourage. L’Inter, che gli garantirebbe la possibilità di lottare nuovamente per lo Scudetto, resta una pista molto calda.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!