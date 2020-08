Sky – Nainggolan partirà alla pari con i compagni, addio non scontato. Perisic e Joao Mario….

Resta tutto da definire il futuro di Radja Nainggolan, attualmente in bilico fra Inter e Cagliari. Il centrocampista dovrà infatti tornare alla base dopo il prestito in Sardegna, e stando a quanto riportato da Sky Sport non è scontato che nella prossima sessione di mercato torni nella squadra nel quale ha disputato la sua ultima stagione.

Riferisce infatti Gianluca Di Marzio: “Andrà in ritiro con la squadra e partirà alla pari con gli altri, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno. La trattativa continua, lui avrà la possibilità di giocarsi le sue possibilità anche se in passato si è espresso per un ritorno a Cagliari”.

In bilico anche il futuro di Ivan Perisic, per cui non c’è ancora alcun accordo con il Bayern Monaco. Il croato è uno dei calciatori di rientro dai vari prestiti che devono essere sistemati: fra questi anche Joao Mario, per cui c’è in corso una trattativa con il Benfica.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<