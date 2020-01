Sky – Napoli e Inter, le cifre dell’affare Politano! Llorente rimane da Gattuso, Giroud ad un passo

Una telefonata tra Inter e Napoli in questi minuti ha sbloccato definitivamente la trattativa che porterà Matteo Politano alla corte di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ballava ancora qualche milioni di distanza ma ora tutti i dettagli sono stati definiti.

L’accordo prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro per 18 mesi con obbligo fissato a 19 più di 2 di bonus. Il costo totale dell’operazione sarà così di 23 milioni di euro, non rientrerà nell’affare Llorente con l’Inter che nelle prossime ore chiuderà per Giroud. Il Napoli, complici l’infortunio di Mertens e i tentativi non andati a buon fine con la SPAL per Petagna, non intende al momento privarsi dello spagnolo. Fissate per lunedì le visite mediche di Politano a Villa Stuart.

