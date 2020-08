Sky – Offerta ufficiale del Milan per Tonali: secco no di Cellino. L’Inter ora può muoversi

Sandro Tonali per il centrocampo dell’Inter è uno dei principali obiettivi di mercato per la prossima estate. Il giovane centrocampista del Brescia ha dimostrato durante la stagione di poter ambire a palcoscenici importanti, ed il club nerazzurro si è mosso in anticipo per sbaragliare la concorrenza.

Oggi però il Milan sembra aver fatto un passo importante verso Tonali, come riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale: ” Oggi c’è stato l’incontro con l’offerta ufficiale da parte del Milan a Cellino: prestito oneroso ricco con diritto di riscatto. No di Cellino soprattutto per le cifre. L’Inter ha sistemato la situazione Conte e ha comunicato che sarà un mercato oculato, Tonali rappresenta una scelta mirata. Nell’ultima settimana i nerazzurri sono scomparsi con il Brescia, per altri pensieri come Europa League o Conte. Da domani si vedrà. C’è l’accordo tra le parti da aprile, ora è il momento di affondar”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<