Sky – Politano bocciato da Conte: l’Inter pensa ad uno scambio con il Napoli

A pochi minuti dall’inizio di Inter-Genoa, gli inviati a bordocampo di Sky hanno riportato una notizia di mercato piuttosto clamorosa. La posizione di Matteo Politano all’interno della rosa interista, infatti, è sempre più ai margini tanto che Antonio Conte, quest’oggi, gli ha preferito il giovanissimo Sebastiano Esposito come sostituto dell’infortunato Lautaro Martinez.

A questo proposito, Sky ha affermato come Inter e Napoli stiano trattando uno scambio di prestiti di sei mesi tra lo stesso Politano e Fernando Llorente, centravanti ex Juventus che ha già lavorato con il tecnico interista. Già in estate, peraltro, il suo agente aveva dichiarato che, in caso di chiamata del tecnico leccese, il ragazzo non avrebbe avuto dubbi e sarebbe sbarcato alla sua corte. Chissà che ora, seppur per soli sei mesi, i due non possano proprio ritrovarsi a Milano.

