Sky – Politano-Spinazzola, intesa totale tra Inter e Roma: domani le visite mediche!

Procede a passo spedito lo scambio di mercato tra Inter e Roma che ha come protagonisti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. I due italiani, ormai, possono quasi essere considerati rispettivamente nuovi calciatori del club giallorosso e nerazzurro, ai quali i due andranno non in uno scambio di prestiti, bensì con trasferimenti a titolo definitivo, o al massimo in prestito con obbligo di riscatto.

Sono questi i principali aggiornamenti riportati pochi minuti fa a Sky, che ha affermato come le due società avrebbero trovato un’intesa totale: nelle prossime ore, quindi, si cercheranno di limare gli ultimi dettagli per poi rendere tutto ufficiale. Nel frattempo, è arrivato l’ok di entrambe le società per permettere ai due calciatori di svolgere le visite mediche: operazione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

