Sky – Rinnovo Mertens, scambio di documenti con il Napoli: ingaggio stratosferico con opzione a sorpresa

Era nell’aria ormai da qualche tempo e sta per diventare anche ufficiale: Dries Mertens rinnoverà con il Napoli fino al 2022. Il centravanti belga, dopo aver risolto le ultime frizioni con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha dato il via libera per la conclusione di un ricchissimo accordo da quasi 5 milioni di euro a stagione, più un ricco bonus alla firma dal valore di due milioni e mezzo di euro.

Tra l’altro, sul contratto del belga, è stata inserita a sorpresa l’opzione per un ulteriore anno che prolungherebbe eventualmente l’accordo fino al 2023. Come riferito da Sky Sport, le parti sono già allo scambio dei documenti. Ricordiamo che, prima della nuova pace con il Napoli, Mertens aveva ricevuto un’importante proposta dall’Inter, su ammissione del ds nerazzurro Piero Ausilio. Ma, il club interista, sapeva già che l’attaccante avrebbe preferito continuare a giocare con la maglia azzurra.

