Sky – Sanchez sempre più nei piani di Conte: l’Inter lavora per il suo riscatto

E’ stato il migliore in campo nella sfida contro il Brescia, protagonista di un gol e due assist. Aliexis Sanchez si sta rivelando una pedina sempre più importante in vista del finale di stagione e tra i tifosi sta crescendo la voglia di vederlo in nerazzurro per diverso tempo. Inter e Manchester United hanno da poco trovato l’accordo per il prolungamento del suo prestito fino al termine del campionato, ma nella testa di Marotta c’è un’idea che guarda a lungo termine.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore il club di Suning starebbe seriamente valutando l’idea di riscattare il cileno. In attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez, che nell’ultima gara è stato uno delle poche note negative, il Niño Maravilla è considerato una valida alternativa per il reparto offensivo di Antonio Conte. L’unico ostacolo è di carattere economico e riguarda in cartellino del cileno e soprattutto l’alto ingaggio che percepisce attualmente, che si aggira sui 12 milioni di euro a stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!