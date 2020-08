Sky – Skriniar, intermediari al lavoro per il trasferimento al PSG. Dopo le cessioni si punterà Kanté: le ultime

Ultime rivelazioni da parte di Sky riguardanti il futuro di Milan Skriniar, uno dei calciatori considerato in uscita dall’Inter in quanto considerato poco adatto al modulo utilizzato da Antonio Conte. Il centrale ha infatti trovato poco spazio nell’ultimo periodo e potrebbe essere ceduto per incassare cifre da reinvestire sul mercato. Nelle ultime ore sono stati avviati alcuni contatti tramite alcuni intermediari per apparecchiare un possibile trasferimento al Paris Saint Germain.

Sistemato il capitolo cessioni (in uscita c’è anche Brozovic) l’Inter andrà a completare il mercato in entrata: in cima alla lista ci sono i centrocampista Kanté e Ndombele, profili particolarmente graditi a Conte.