Sky – Il Tottenham ha capito che Eriksen andrà all’Inter. Politano-Napoli, manca l’intesa sul contratto. Per Allan…

E’ un’Inter ancora molto attiva sul mercato, quella che ufficialmente ha già messo a segno i primi acquisti di Ashley Young e Victor Moses. Dopo aver parzialmente rinnovato le corsie esterne, adesso è in mezzo al campo che il club nerazzurro sta cercando si smuovere qualcosa. A partire da Christian Eriksen, in arrivo dal Tottenham, passando per un innesto a sorpresa qualora dovesse partire Matias Vecino. Situazione molto movimentata, infine, anche per quel che riguarda il reparto degli attaccanti. Ecco il punto sulle principali trattative di Fabrizio Romano su Sky Sport:

ERIKSEN – “Ieri giornata importante con tanti contatti. L’operazione si farà, l’Inter è convinta di prendere Eriksen nel giro di pochi giorni. Manca il via libera del Tottenham sulla cifra, ma i nerazzurri restano ottimisti. L’accordo con il calciatore c’è già e non ci risultano inserimenti di altri club. Il Tottenham ha capito che il calciatore andrà all’Inter, resta da capire solo quando”.

POLITANO-LLORENTE – “Il Napoli ha l’accordo con l’Inter, prestito 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni. Manca l’accordo sul contratto di Politano con il club azzurro. L’intesa non è stata raggiunta, ma i contatti sono continui. L’Inter sta aspettando per capire se puntare su Giroud o se rimanere sul nome di Llorente. Lo spagnolo piace a Conte che lo ha già allenato alla Juventus. Lo stesso Giroud sta aspettando di capire cosa fare”.

LAZARO – “Destinazione Newcastle, giocatore già in Inghilterra per le visite mediche. Prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 23,5 milioni per la prossima estate”.

VECINO-ALLAN – “Vecino ha un’offerta di prestito dallo United, con cui l’Inter ha ottimi rapporti. Il club nerazzurro non vuole lasciarlo in prestito secco, ma quantomeno con un riscatto già fissato. Il Manchester è già stato avvisato e Vecino è più concentrato su offerte dall’estero. Con il Napoli si è discusso dello scambio con Allan, ma il discorso è completamente fermo perché i club hanno capito subito che le valutazioni erano diverse tra i due calciatori”.

