Sky – Werner lascerà il Lipsia. Difficile la pista Liverpool, contatti tra l’Inter e gli agenti

Timo Werner è uno dei nomi più caldi di questo periodo di mercato. L’attaccante del Lipsia è nel mirino di molte squadre europee – tra cui l’Inter – e potrebbe partire una vera e propria asta per portarlo via dalla Bundesliga.

Come riferito negli studi di Sky Sport da Gianluca Di Marzio Werner “sicuramente lascerà il Lipsia. I suoi agenti stanno infatti lavorando per trovare la soluzione migliore. Inter? C’è un contatto con i nerazzurri, ci pensano soprattutto se dovesse arrivare la cessione di Lautaro al Barcellona. Occhio alla Juventus, in Italia è sfida a due”.

Infine sulla pista Liverpool: “Non c’è nessun accordo. E’ difficile trovare per Werner una sistemazione nell’attacco dei Reds, al momento non hanno bisogno di nulla. Sondaggi ci sono stati ma nulla di già chiuso”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!