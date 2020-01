SkySports – Inter e Newcastle hanno chiuso: Lazaro in Inghilterra per le visite mediche

Gli arrivi di Victor Moses ed Ashley Young, primi due acquisti di un mercato che inizia a farsi sempre più interessante, non potevano che presupporre alcune partenze sulle fasce. Innanzitutto quella di Valentino Lazaro, dopo il principio d’accordo già trovato tra Inter e Newcastle. Successivamente toccherà invece al giovane Federico Dimarco, parecchio conteso nel campionato italiano, con l’Hellas Verona in vantaggio sulle altre.

Grazie alla giornata di ieri che ha permesso al Newcastle di accelerare per la definizione del prestito per sei mesi di Valentino Lazaro, l’esterno austriaco già nella mattinata di oggi ha ricevuto l’autorizzazione da parte del club per procedere alle consuete visite mediche prima della firma ufficiale sul nuovo contratto. Come riferito da Sky Sports UK, il ragazzo si trova già a Tyneside per le visite.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!