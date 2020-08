SM – Anche Messi compra casa a Milano! La sua volontà sarà decisiva

Il mercato riserva sempre delle sorprese e quest’anno – o il prossimo – potrebbe toccare all’Inter essere protagonista. La suggestione Lionel Messi continua, soprattutto per i rapporti non più idilliaci con il Barcellona e le difficoltà nel rinnovo di contratto, che scadrà il 30 giugno del 2021.

In più il padre dell’argentino ha acquistato casa a Milano, alimentando le voci su un possibile trasferimento in Italia. Ebbene, come riporta Sport Mediaset adesso anche Lionel Messi ha effettuato un investimento nel capoluogo lombardo comprando casa. La trattativa resta comunque con un coefficiente di difficoltà altissimo e decisiva sarà la volontà della Pulce: Suning in tal caso si farà trovare pronta.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<