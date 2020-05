SM – Il ritorno di Cancelo all’Inter passa da Lautaro: Conte strizza l’occhio

Come circolato questa mattina sui quotidiani sportivi sia italiani che spagnoli, è tornato di moda lo scambio Cancelo-Lautaro Martinez tra Inter e Barcellona. Il portoghese, che potrebbe arrivare in Catalogna grazie alla triangolazione con il Manchester City a cui andrebbe Nelson Semedo, non ha mai nascosto di essere rimasto molto legato all’ambiente nerazzurro, ma soprattutto riconoscente per quanto fatto nei suoi confronti nell’annata trascorsa in prestito da protagonista.

All’Inter, d’altro canto, soprattutto i tifosi non l’hanno mica dimenticato: decisivo per la rincorsa finale verso la Champions League, un terzino destro con le qualità Cancelo non si vedeva dai tempi di Maicon. A tal punto che il passaggio alla Juventus è passato pure sotto traccia, senza alcun tipo di rancore nei confronti del ragazzo. Come confermato da Sportmediaset, Antonio Conte, che lo reputa perfetto per il suo 3-5-2, ha già dato l’ok al suo eventuale arrivo. Un’operazione comunque ancora molto complicata, visto che Inter e Barcellona dovranno mettersi d’accordo soprattutto sulla parte cash del cartellino di Lautaro. Ma la volontà di entrambi i calciatori potrebbe alla fine avere la meglio.

