SM – Cavani obiettivo numero uno: le condizioni di Marotta

Se la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez continua, i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante da inserire in rosa la prossima stagione. L’unica certezza infatti al momento è Romelu Lukaku, vista la situazione di Alexis Sanchez ed il probabile prestito di Sebastiano Esposito. L’Inter stava per fare all-in su Mertens ma il Napoli ha alzato l’offerta per il rinnovo, e dunque ora l’obiettivo primario è Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano però guadagna al Paris Saint Germain circa 12 milioni di euro l’anno e – come riporta Sport Mediaset – è una cifra troppo elevata per il club interista che ha un tetto salariale fissato a 7,5 milioni. La condizione posta da Marotta dunque per l’arrivo del Matador a Milano è sicuramente questa legata all’ingaggio ma non solo: i contatti con Parigi sono frequenti anche per la questione Mauro Icardi. Un addio dell’argentino favorirebbe non poco l’ingresso di Cavani.



