SM – Darmian chiuso, ma prima bisognerà cedere. Da Perisic a Dalbert, il punto sul mercato in uscita

L’operazione di mercato che porterà Matteo Darmian ad essere un nuovo calciatore dell’Inter è destinata a chiudersi con esito positivo, anche se non è scontato che i tempi siano particolarmente brevi. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’operazione con il Parma è stata definita per una cifra che oscilla fra i 2,5 ed i 3 milioni, ma potrebbe servire ancora un po’ di pazienza.

Prima l’Inter dovrà infatti lavorare sulle cessioni, per raccogliere un gruzzoletto da reinvestire in nuove operazioni. Da questo punto di vista, uno dei nomi in uscita è Ivan Perisic, che tornerebbe volentieri al Bayern Monaco: i bavaresi devono però deve alzare l’offerta superando i 12 milioni sino ad ora proposti ai nerazzurri.

Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sono considerati sacrificabili nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta adeguata, mentre per Joao Mario e Dalbert sono arrivate solo proposte di prestito. L’obiettivo dell’Inter, però, è quello di cederli a titolo definitivo per incassare i soldi utili a lanciare l’assalto a Kanté.

