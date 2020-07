SM – Eriksen, futuro in bilico? L’Inter pensa ad una soluzione per far contento Conte

Christian Eriksen fatica a trovare spazio in questa Inter. Il centrocampista danese – arrivato nel mercato di gennaio – non riesce ad imporsi nella rosa ed Antonio Conte sembra non aver piena fiducia in lui. Anche ieri sera infatti Eriksen è entrato soltanto a 5 minuti dal termine sul punteggio di 3-1 per i nerazzurri sul Torino, essendo stato costretto alla seconda panchina di fila dopo il match contro il Verona.

Il suo futuro è al centro dell’attenzione e nell’edizione odierna di Sport Mediaset è uscita una clamorosa indiscrezione: secondo la redazione infatti Eriksen potrebbe essere utilizzato per uno scambio in modo da far contento il tecnico Conte. Al momento tra i due non c’è molto feeling e dunque il danese potrebbe addirittura lasciare Milano in estate.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<