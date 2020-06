SM – Il rinnovo di Handanovic una formalità. Per il futuro c’è Musso

Samir Handanovic con il passare del tempo è diventato prima il leader di questa Inter e – dalla scorsa stagione – anche capitano. Il portiere sloveno è un punto fermo della squadra nerazzurra da ormai otto anni ed ha tolto le castagne dal fuoco molte volte. Ora, alla soglia dei 35 anni, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il club fino al 2022, un “premio” più che meritato per chi c’è sempre stato anche nei momenti peggiori.

Come riporta Sport Mediaset infatti la firma sul contratto è una pura formalità ed Handanovic sarà il portiere dell’Inter per altre due stagioni. Marotta intanto si guarda anche intorno per garantire un futuro roseo alla porta nerazzurra. Il prescelto è Juan Musso dell’Udinese. Il costo di 35 milioni non è sicuramente basso, ma il club è pronto ad un investimento importante in un ruolo così cruciale.



