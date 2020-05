SM – Inter-Cavani e quel dettaglio che non va sottovalutato

E’ degli ultimi giorni la notizia di mercato secondo cui l’Inter avrebbe messo sul tavolo di Edinson Cavani un ricco triennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Il centravanti uruguagio, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, fino a questo momento non ha dato segnali di apertura al Paris Saint Germain per un nuovo accordo e, nei suoi confronti, ha già ricevuto un’altra importante proposta dall’Atletico Madrid che lo scorso gennaio per poco non lo bloccava il largo anticipo per l’estate.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset nel notiziario di oggi, potrebbe non essere così scontata una risposta positiva da parte del calciatore alla proposta nerazzurra. Difatti, contrariamente ai 10 milioni che il PSG gli garantirebbe, per sposare l’Inter Cavani dovrebbe rivedere nettamente al ribasso il suo ingaggio attuale, una scelta particolarmente delicata visto che potrebbe trattarsi di uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera da calciatore. Dalle parti di viale della Liberazione, invece, contano sul fatto che la durata triennale dell’accordo possa convincere l’uruguagio ad accettare comunque il progetto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!