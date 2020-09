SM – Inter, doppio colpo per Conte: presto l’ufficialità di Kolarov. E Vidal è sempre più vicino

L’Inter è vicina al doppio colpo di mercato: Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov presto diventeranno due giocatori nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il giocatore cileno ha già un accordo con il club nerazzurro per un biennale da 6 milioni di euro a stagione e sta cercando di trovare un accordo con il Barcellona per liberarsi il prima possibile.

Sono invece previsti tempi più brevi per Kolarov. Per la chiusura totale dell’affare mancano pochi dettagli: alla Roma andranno 1,5 milioni di euro, l’accordo con il giocatore è stato raggiunto per un contratto della durata di un anno a 3 milioni di euro netti più opzione per il secondo.

