SM – Inter, contatto Marotta-Tonali! Idea reintegro per Nainggolan

Aspettando il ritorno in campo per la ripresa degli allenamenti, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare sotto traccia sul mercato per delineare la rosa del prossimo anno. Dopo aver investito tanto per il centrocampo negli ultimi 12 mesi, potrebbero esserci altre importanti novità a partire da Sandro Tonali. Come riferito da Sportmediaset, infatti, negli ultimi giorni si sarebbero verificati dei contatti importanti tra Marotta e gli agenti del centrocampista classe 2000, in attesa di trovare un’intesa di massima per poi trattare a tu per tu con Cellino.

Nuove rivelazioni anche su Radja Nainggolan che potrebbero avere del clamoroso. Il centrocampista belga, come sappiamo, non verrà riscattato dal Cagliari a fine stagione per via delle cifre tra ingaggio e trasferimento fuori dagli standard del club sardo. Ma, grazie alla grande stagione disputata dal calciatore di proprietà dell’Inter fino allo stop del campionato, dalle parti di Viale della Liberazione starebbero riconsiderando l’opportunità di un reintegro in squadra. Antonio Conte, che spesso in passato aveva dedicato per lui apprezzamenti, lo accoglierebbe a braccia aperte.

