SM – Inter su Chiesa, pronto un tesoretto per convincere i viola

Il calcio è fermo, il calciomercato no. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter sarebbe al centro di importanti operazioni che hanno come obiettivo quello di portare Federico Chiesa a Milano. Un grande pupillo di Conte, il gioiellino della Fiorentina non sta vivendo la sua miglior stagione e il suo cartellino si sarebbe svalutato notevolmente, arrivando alla cifra di 50 milioni di euro. L’obiettivo dell’allenatore dei nerazzurri è quello di trasformare Chiesa in un centrocampista a tutta fascia, come ha fatto con Victor Moses. Proprio quest’ultimo sarebbe uno dei sacrificati della rosa per far spazio al giocatore viola. I 12 milioni del suo riscatto, infatti, verrebbero girati a Firenze, insieme ad altri 10 provenienti da Nainggolan e Dalbert, come spiega SM.

Un tesoretto, quindi, che potrebbe permettere di battere la concorrenza delle altre squadre sul numero 25 della Fiorentina. Juventus su tutte, infatti, ha messo gli occhi sul giocatore e non sembra intenzionata a mollarlo facilmente. L’unico modo per far allentare la presa dei bianconeri su di lui, sarebbe quello di favorire il trasferimento di Mauro Icardi a Torino, per un mercato che sarà caratterizzato da grandi scambi, come annunciato da Beppe Marotta.

