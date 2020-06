SM – Lautaro-Barcellona, rapporti freddi con l’Inter: non è piaciuto l’attacco a Marotta

Un tormentone di mercato che rischia di durare per tutta l’estate: il Barcellona continua ad insistere per portare in Spagna Lautaro Martinez. L’Inter però è sempre ferma sulla sua posizione: l’attaccante ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro e per lasciare Milano il club catalano dovrà pagarla interamente.

Nonostante le notizie dalla Spagna non siano incoraggianti per i tifosi interisti, al momento non risulta nessuna accelerata per l’operazione, anzi. Come ha riportato Sport Mediaset nell’edizione odierna infatti dall’Inter fanno sapere di non aver per nulla gradito l’attacco di ieri del Mundo Deporitivo nei confronti di Beppe Marotta sulla clausola del numero 10. I rapporti si sarebbero quindi raffreddati ed il futuro del Toro è ora più lontano da Barcellona.



