SM – L’Inter fa i conti col mercato: sì a Tonali grazie a Pinamonti, no a Pogba

Più Tonali di Pogba per l’Inter. A tracciare i piani di mercato dei nerazzurri ci ha pensato pochi minuti fa il giornalista Marco Barzaghi che, su SportMediaset, ha riavvolto il nastro delle operazioni di Marotta ed Ausilio in vista della prossima estate.

Anche la Beneamata sarà costretta a lavorare in termini di scambi per far fronte all’emergenza Coronavirus che condizionerà i discorsi economici dell’intera Europa. Ai limiti dell’impraticabilità la pista che porta a Paul Pogba: a spaventare i nerazzurri sono, in particolare, le cifre di stipendio del giocatore. Il campione del mondo francese percepisce 16 milioni a stagione che, con i bonus, arrivano a 20. Decisamente troppi, considerando anche un costo del cartellino che, nonostante la riduzione causa emergenza, sfiora gli 80 milioni di euro.

Inoltre il Manchester United è apparso poco propenso a lavorare sugli scambi per abbassare le cifre cash da spendere per Pogba, argomento questo vissuto con interesse da parte del Brescia in ottica Tonali. Alle Rondinelle piace Pinamonti – l’Inter lo acquisterà in estate dal Genoa a 18 milioni – e potrebbe scegliere di sacrificarlo per l’assalto al centrocampista di Cellino, versando in più una cifra tra i 20 ed i 30 milioni come conguaglio per il gioiello della Nazionale.

Questi, nello specifico, i piani di mercato dell’Inter. Fiducia per Tonali mentre si riducono le probabilità per Pogba, vicino all’addio allo United e tentato dalla pista nerazzurra.

